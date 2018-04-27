这个函数库是 SignalMAAboveBelow 2 的进一步开发。





版本 3 中的 新功能。

CurrentBarSize 参数允许设置当前柱线的大小 (计算为 Close-Open);

参数允许设置当前柱线的大小 (计算为 Close-Open); PreviousBarSize 是前一根柱线的大小 (以 Close-Open 计算)。

如果当前柱线的价格高于指标，那么两根柱线都必须是看涨。 如果当前柱线的价格低于指标，那么两根柱线都必须是看跌。 因此，这两个参数 (CurrentBarSize 和 PreviousBarSize) 是开仓时的保护性过滤器。

在信号模块中，我们需要 在构造函数中连接时间序列:

CSignalMA::CSignalMA( void ) : m_reverse( false ), m_ma_period( 12 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_pattern_0( 80 ), m_size_current_bar( 40 ), m_size_previous_bar( 20 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; }

连接时间序列后, 我们可以访问 m_close 和 m_open 对象，它们分别对应 CiClose 和 CiOpen 类 (对象声明在更高级别 - 在父类级别 ExpertBase.mqh)。

我们在 CSignalMA::LongCondition 中处理这些对象

int CSignalMA::LongCondition( void ) { if (m_type_trade== 1 ) return ( 0 ); int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (m_close.GetData(idx+ 1 )-m_open.GetData(idx+ 1 )<m_previous_bar_size*PriceLevelUnit()) return ( 0 ); if (m_close.GetData(idx)-m_open.GetData(idx)<m_current_bar_size*PriceLevelUnit()) return ( 0 );

и в CSignalMA::ShortCondition

int CSignalMA::ShortCondition( void ) { if (m_type_trade== 0 ) return ( 0 ); int result= 0 ; int idx=StartIndex(); if (m_open.GetData(idx+ 1 )-m_close.GetData(idx+ 1 )<m_previous_bar_size*PriceLevelUnit()) return ( 0 ); if (m_open.GetData(idx)-m_close.GetData(idx)<m_current_bar_size*PriceLevelUnit()) return ( 0 );

当 Reverse == false 时的开仓例子:

图例 1. SignalMAAboveBelow 3 - 开多头仓位

图例 2. SignalMAAboveBelow 3 - 开空头仓位





信号模块的参数

Reverse - 反转信号标志;

- 反转信号标志; PeriodMA - 移动均线指标的均化周期;

- 移动均线指标的均化周期; Shift - 移动均线指标的水平偏移;

- 移动均线指标的水平偏移; Method - 移动均线指标的平滑类型;

- 移动均线指标的平滑类型; Applied - 计算移动平均的价格类型;

- 计算移动平均的价格类型; TypeOfTrade - 交易信号类型: 0 → 买入, 1 → 卖出, 2 → 买入和卖出;

- 交易信号类型: 0 → 买入, 1 → 卖出, 2 → 买入和卖出; CurrentBarSize - 当前柱线的大小 (计算为 Close-Open);

- 当前柱线的大小 (计算为 Close-Open); PreviousBarSize - 前一根柱线的大小 (计算为 Close-Open);

测试智能交易系统 TestSignalMAAboveBelow3.mq5，默认参数，未执行优化。

如果智能交易系统 TestSignalMAAboveBelow3.mq5 在 MQL5 向导里生成

input string Expert_Title = "TestSignalMAAboveBelow3" ; ulong Expert_MagicNumber = 20884 ; bool Expert_EveryTick = false ;

我们启用 ON EVERY TICK 操作 (将默认的 "false" 更改为 "true")，我们可以获得更有趣的结果: EA 将会更快地处理当前柱线 (索引为 #0 的柱线) 等于或稍大于 CurrentBarSize 参数时的条件。