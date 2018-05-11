無料でロボットをダウンロードする方法を見る
アイディアの著者: Scriptor、the author of the MQ5 code: barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは、バーの形成の瞬間に2つの反対のポジションを開きます。
ポジションの1つはストップロスで決済され、もう1つはトレールストップ機能の助けを借りて利益をもって決済されるべきです。
エキスパートアドバイザーをテストするときは、2つのティック生成モード（「真のティックに基づく全てのティック」および「全てのティック」）でパラメータを確認します。ポジションは新しいバーでのみ開かれる一方、トレール機能はすべてのティックで作動します（トレールの可能性は全てのティックでチェックされます）。下記はEURUSD、M1でテストされたこのような状況の例です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20166
