アイディアの著者: Scriptor、the author of the MQ5 code: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは、バーの形成の瞬間に2つの反対のポジションを開きます。

ポジションの1つはストップロスで決済され、もう1つはトレールストップ機能の助けを借りて利益をもって決済されるべきです。

エキスパートアドバイザーをテストするときは、2つのティック生成モード（「真のティックに基づく全てのティック」および「全てのティック」）でパラメータを確認します。ポジションは新しいバーでのみ開かれる一方、トレール機能はすべてのティックで作動します（トレールの可能性は全てのティックでチェックされます）。下記はEURUSD、M1でテストされたこのような状況の例です。