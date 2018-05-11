このエキスパートアドバイザーはSerialMA指標に基づいています。

指標の計算期間は、指標線と価格との交差から次の交差まで常に増加します。指標の計算は、各交差の後に最小値で新たに開始されます。

エキスパートアドバイザーは、この指標プロパティを使用します。

シグナルバーのローソク足の終値がシグナルバーの指標線より上にあり、前のバーの指標ポイントが指標線上にある場合、これはロングポジションを開くためのシグナルです。

シグナルバーのローソク足の終値がシグナルバーの指標線より下にあり、前のバーの指標ポイントが指標線上にある場合、これはショートポジションを開くためのシグナルです。

2つのポジション開始モードを選択できます。

それぞれのシグナルで1つの適切なポジションが開かれます。反対のポジションは決済されます。

一方向に開くことができるポジションは1つだけです。このようなポジションは1番目のシグナルで開かれます。反対のポジションがある場合は、このシグナルで決済されなければなりません。同じ方向のシグナルは反対方向のシグナルが出現するまですべて無視されます。この場合、ポジションは逆転（スイング）します。

このエキスパートアドバイザーは、ヘッジ口座での使用に意されています。EAをネッティング口座で起動すると、警告メッセージが表示され、EAがアンロードされます。

エキスパートアドバイザーが正しく動作するためには、コンパイルされた指標ファイルSerialMA.ex5をターミナルディレクトリの標準指標フォルダ（ターミナルディレクトリ\MQL5\Indicators）に保存してください。

エキスパートアドバイザーは、ロング/ショート取引を有効/無効にすることができ、指標シグナルを反転して売り取引の代わりに買い取引を開くこともできます（逆も同様です）。ストップロスやテイクプロフィットも設定できます。無効なストップロスとテイクプロフィットが指定された場合、EAは銘柄に許容される最小値StopLevelに値を調整します。

不正なロット値が指定された場合にはロットが調整されます。ロットが大きすぎる場合、EAはポジションを開くためにロットを調整します。最低限ロットを開ける資金もない場合、シグナルはスキップされます。

このエキスパートアドバイザーは、トレーニング目的で設計されていることにご注意ください。

EAには入力パラメータが12個あります。

Experts magic number - EAのポジションのための一意のID

- EAのポジションのための一意のID Mode of opening positions - ポジション開始モード（各シグナル、または1つのポジションのみを許容する）

- ポジション開始モード（各シグナル、または1つのポジションのみを許容する） Long positions is enabled - ロングポジションを開くことを許可

- ロングポジションを開くことを許可 Short positions is enabled - ショートポジションを開くことを許可

- ショートポジションを開くことを許可 Reverse trade - リバースモードの選択（Yes、No）: Yesの場合はロングシグナルでショートポジションを開く（逆も同じ）

- リバースモードの選択（Yes、No）: Yesの場合はロングシグナルでショートポジションを開く（逆も同じ） Lots - 開くポジションの数量

- 開くポジションの数量 Stop loss in points - ポイント単位でのポジションのストップロス

- ポイント単位でのポジションのストップロス Take profit in points - ポイント単位でのポジションのテイクプロフィット

- ポイント単位でのポジションのテイクプロフィット Slippage of price - ポジションを開く際の許容スリッページ

- ポジションを開く際の許容スリッページ Multiplier spread for stops - ストップ注文の正しい距離を計算するためのスプレッド乗数

- ストップ注文の正しい距離を計算するためのスプレッド乗数 Waiting for environment update (in seconds) - 取引環境の更新を待つ秒数(**)

- 取引環境の更新を待つ秒数(**) Number of attempts to get the state of the environment - 正確な取引環境を取得しようとした回数 (***)

*** 損切り注文と利食い注文（指数注文と同様）では、最小許容距離のStopLevelが存在します。 ストップロスとテイクプロフィット（および指数注文）は、この距離よりも価格の近くに出すことはできません。StopLevelがゼロの場合は、それが存在しないのではなく、単に<i3>StopLevel</i3>がフローティングであることを意味します。この場合、最小距離は通常スプレッド*に等しいですが、時にはダブルスプレッドでさえ十分ではありません。したがって、このパラメータでは、ストップオーダーを配置するための最小距離の計算に使用されるスプレッドのカスタム乗数を指定できます。

** 取引注文がサーバーに送信されると、時折実行が遅れると、市場ポジションの数が正しくカウントされなくなる可能性があります。このような「定義されていない」状態が検出された場合、エキスパートアドバイザーは指定された秒数だけ待機してから環境を再度読み取ります。

*** EAパラメータには1ティック以内の待ち時間の数が設定されています正確な環境を得るために許可されたすべての試みを行った後、エキスパートアドバイザーは処理を終了し、次のティックを待ちます。この時点までに取引環境が更新されない場合、EAはこの新しいティックについてこれらの試行を繰り返します。

この戦略は2017.01.04 - 2018.02.09のデータを使用してデフォルト設定でテストされました。残念ながら、EAはデフォルト設定では良い結果を示しませんでした。したがって、反対モードでテストが行われました。反対モードの結果はより良いものでした。エキスパートアドバイザーは動的に計算された移動平均からシグナルを受信するため、最適化のためのパラメータはありません。しかし、EAに何を追加するかは考えることができます。たとえば、ポジションにはトレールストップを適用することができます。

図1,2 テスト結果