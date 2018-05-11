DeMarker指標はテクニカル分析で使用され、原資産の需要を測定するために、直近の価格アクションを前期間の価格と比較します。この指標は、一般的に価格の枯渇を特定するために使用され、市場の頂部および底部を特定するために使用することもできます。このオシレータの範囲は0と1の間で、他の多くのオシレータとは異なり、平滑化されたデータは使用されません。

テクニカルトレーダーは、主に取引を行うレベルのリスクを特定する方法として、この指標を使用します。一般に、0.6を超える値はボラティリティおよびリスクが低いことを示し、0.4未満の数値はリスクが増加する兆候です。

このバージョンでは、平滑化されたストキャスティクスの「助け」を借りて、DeMarkerの状態を強調し、トレンドの評価を容易にします。