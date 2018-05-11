無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるiSAR指標で、色付きで実装されています。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
図1 Sar_HTFパラメータ
