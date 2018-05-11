コードベースセクション
Nikolay Kositsin
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるiSAR指標で、色付きで実装されています。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

図1　Sar_HTFパラメータ

図1　Sar_HTFパラメータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20100

