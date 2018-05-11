無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSdynamic_line - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は移動平均線に基づいています。可能な指示/抵抗レベルが動的に計算され表示されます。
パラメータは2つです。
- Period - 計算期間
- Applied price - 計算に使用される価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20053
