インディケータ

RSdynamic_line - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は移動平均線に基づいています。可能な指示/抵抗レベルが動的に計算され表示されます。

パラメータは2つです。

  • Period - 計算期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20053

