インディケータ

NHNL - MetaTrader 5のためのインディケータ

NHNL.mq5
New High New Low Index指標では、銘柄の高値/安値が表示されます。

指数は、所定の期間における最高の高値の数と最低の安値の数との間の差として計算されます。

高値と安値に加えて、指数ではそれらの合計（HL指数）が計算されます。

指標には1つの入力パラメータがあります。

  • Period - 高値および低値指数が計算される期間

