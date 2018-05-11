無料でロボットをダウンロードする方法を見る
NHNL - MetaTrader 5のためのインディケータ
961
New High New Low Index指標では、銘柄の高値/安値が表示されます。
指数は、所定の期間における最高の高値の数と最低の安値の数との間の差として計算されます。
高値と安値に加えて、指数ではそれらの合計（HL指数）が計算されます。
指標には1つの入力パラメータがあります。
- Period - 高値および低値指数が計算される期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20049
MultipleFractals
複数のフラクタルの指標です。CCI_Divergence
この指標では、発散が検索され、カスタムCCI指標のチャートに表示されます。
SignalMAAboveBelow 2
移動平均指標シグナルモジュールに基づく取引シグナルのモジュールです。NHNL_Divergence
高/低指数の相違の指標です。