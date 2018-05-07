コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

フィッシャーRVI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
相対的活力指数（Relative Vigor Index 、RVI）指標は、テクニカル分析で最近の価格行動の確信度とそれが継続する可能性を測定するために使用されます。RVIは、証券の終値の価格範囲と相対した位置を比較し、結果はその値の指数移動平均を計算して平滑化されます。

指標の計算式は下記の通りです。

この指標ではフィッシャートランスフォームがRVIに追加されています。フィッシャートランスフォームは、価格を正規化することによってトレーダーがほぼガウス確率密度関数を作成することを可能にします。本質的に、この変換によってピークスイングは比較的まれな出来事となり、チャート上の価格反転が明白に特定されます。このテクニカル指標は、トレーダーがラグする指標ではなく非常にタイムリーなシグナルを探している場合によく使用されます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20003

MetaTrader 4バックテストのためのM1 OHLCデータ取得 MetaTrader 4バックテストのためのM1 OHLCデータ取得

通常、ほとんどの証券会社はMetaTrader 4で3ヶ月以上のM1データを提供しませんが、MT5で3年間にわたるM1データを提供します。そこで、このツールを使用してMetaTrader 5テスターでM1データを取得し、データをMetaTrader 4バックテスト用の.hstファイルに保存します。

Stochastic Extended Stochastic Extended

このバージョンのストキャスティクスでは、4つの基本タイプの平均値を使用できます（デフォルトはSMAですが、EMA、SMMA、LWMAも使用できます）。 SMMAはかなり「低速」ですが、この方法ではシグナルの「スピード」を微調整することができます。

逆フィッシャーRVI 逆フィッシャーRVI

逆フィッシャートランスフォームは、買われ過ぎ/売られすぎ市場条件の評価に役立つ望ましい範囲（この場合は-1〜1）の値を正規化します。

ストキャスティクRVI ストキャスティクRVI

ストキャスティクスとRVI（相対的活力指数）指標は、両方、市場の動きの買われ過ぎ/売られ過ぎ領域を測定します。この指標は、それらを単一の指標（相対的な活力指数のストキャスティクス）に組み合わせます。