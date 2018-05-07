相対的活力指数（Relative Vigor Index 、RVI）指標は、テクニカル分析で最近の価格行動の確信度とそれが継続する可能性を測定するために使用されます。RVIは、証券の終値の価格範囲と相対した位置を比較し、結果はその値の指数移動平均を計算して平滑化されます。

指標の計算式は下記の通りです。

この指標ではフィッシャートランスフォームがRVIに追加されています。フィッシャートランスフォームは、価格を正規化することによってトレーダーがほぼガウス確率密度関数を作成することを可能にします。本質的に、この変換によってピークスイングは比較的まれな出来事となり、チャート上の価格反転が明白に特定されます。このテクニカル指標は、トレーダーがラグする指標ではなく非常にタイムリーなシグナルを探している場合によく使用されます。