ストキャスティックモメンタム指数（Stochastic Momentum Index、SMI）はWilliam Blauによって開発され、1993年1月号ののTechnical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）掲載されました。

それは、人気のあるストキャスティクスに興味深いねじれを組み込んでいます。ストキャスティクスは最近のx期間の高/低の範囲を基準にした現在の距離を示す値を提供しますが、SMIは最近のx期間の高/低の範囲の中点を表します。

このバージョンでは、ストキャスティックモメンタム指数と同じ方法で計算を行っていますが、EMA（Exponential Moving Average）を計算に使用するのではなく、T3を使用しています。これにより、ラグを加えることなくより滑らかな結果が得られます。