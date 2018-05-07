私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
T3ストキャスティックモメンタム指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 827
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ストキャスティックモメンタム指数（Stochastic Momentum Index、SMI）はWilliam Blauによって開発され、1993年1月号ののTechnical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）掲載されました。
それは、人気のあるストキャスティクスに興味深いねじれを組み込んでいます。ストキャスティクスは最近のx期間の高/低の範囲を基準にした現在の距離を示す値を提供しますが、SMIは最近のx期間の高/低の範囲の中点を表します。
このバージョンでは、ストキャスティックモメンタム指数と同じ方法で計算を行っていますが、EMA（Exponential Moving Average）を計算に使用するのではなく、T3を使用しています。これにより、ラグを加えることなくより滑らかな結果が得られます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19988
ストキャスティックモメンタム指数（Stochastic Momentum Index、SMI）はWilliam Blauによって開発され、1993年1月号ののTechnical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）掲載されました。それは、人気のあるストキャスティクスに興味深いねじれを組み込んでいます。ストキャスティクスは最近のx期間の高/低の範囲を基準にした現在の距離を示す値を提供しますが、SMIは最近のx期間の高/低の範囲の中点を表します。方向性効率比
Efficiency Ratio (ER) は、Perry Kaufmanによって1995年の著書「Smarter Trading」で最初に発表されました。これは、一定期間にわたる価格変動を、変動を達成するために発生した価格変動の絶対和で除算して計算されます。結果として生じる比率は0と1の間の範囲であり、より高い値はより効率的またはトレンドのある市場を表します。
このバージョンのストキャスティクスでは、4つの基本タイプの平均値を使用できます（デフォルトはSMAですが、EMA、SMMA、LWMAも使用できます）。 SMMAはかなり「低速」ですが、この方法ではシグナルの「スピード」を微調整することができます。MetaTrader 4バックテストのためのM1 OHLCデータ取得
通常、ほとんどの証券会社はMetaTrader 4で3ヶ月以上のM1データを提供しませんが、MT5で3年間にわたるM1データを提供します。そこで、このツールを使用してMetaTrader 5テスターでM1データを取得し、データをMetaTrader 4バックテスト用の.hstファイルに保存します。