Efficiency Ratio (ER) は、Perry Kaufmanによって1995年の著書「Smarter Trading」で最初に発表されました。これは、一定期間にわたる価格変動を、変動を達成するために発生した価格変動の絶対和で除算して計算されます。結果として生じる比率は0と1の間の範囲であり、より高い値はより効率的またはトレンドのある市場を表します。

このバージョンは元のバージョンとは異なります。元の効率率は価格変動の方向性/傾向を示しません。このバージョンでは、方向性が示されており、市場がトレンドを推移しているかどうかを評価するためのレベル基準が追加されています。そうすれば、指標は、市場がトレンドかどうかを示すだけでなく、市場の方向性を示すツールとなります。推定を助けるために、平滑化オプションが追加されています。非常にマイルドな平滑化で、トレンドを推定するのがはるかに簡単であり、多くの偽シグナルは避けられます。平滑化を避けるには、平滑化期間を<= 1に設定します。