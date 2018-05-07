コードベースセクション
インディケータ

GeoMean_MA - MetaTrader 5のためのインディケータ

これは、幾何平均法で計算された単純な移動平均です。

指標には2つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19954

