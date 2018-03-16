無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SVS_Trend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 738
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるSVS_Trend指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはコンパイルされたSVS_Trend.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19659
InOutBar
この指標は、入力パラメータで選択されたより長い時間枠のローソク足が以前のローソク足よりも高いかまたは低い場合、ローソク足に色付きの矢印を付けます。GalacticExplosion
買いシグナルや売りシグナルは、価格がiMA（Miving Average、MA）を非常に長い期間超過していると生成されます。ポジションの数が増えると、（エントリシグナルがスキップされる）取引間の距離も増加します。EAは指定された時間間隔で取引します。
XIBS_Histogram
色ヒストグラムの形で実装された内部バー勢力指標です。ColorDerivative_HTF
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるColorDerivative指標です。