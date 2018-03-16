コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

SVS_Trend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるSVS_Trend指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはコンパイルされたSVS_Trend.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19659

InOutBar InOutBar

この指標は、入力パラメータで選択されたより長い時間枠のローソク足が以前のローソク足よりも高いかまたは低い場合、ローソク足に色付きの矢印を付けます。

GalacticExplosion GalacticExplosion

買いシグナルや売りシグナルは、価格がiMA（Miving Average、MA）を非常に長い期間超過していると生成されます。ポジションの数が増えると、（エントリシグナルがスキップされる）取引間の距離も増加します。EAは指定された時間間隔で取引します。

XIBS_Histogram XIBS_Histogram

色ヒストグラムの形で実装された内部バー勢力指標です。

ColorDerivative_HTF ColorDerivative_HTF

入力パラメータで指標の時間枠を変更できるColorDerivative指標です。