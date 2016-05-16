無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Arrows&Curves - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
1358
実際の著者
Victor G. Lukashuck
Arrows&Curvesインディケータは価格幅の上下側境界線を示します。 indicator shows the upper and lower bounds of price range点はロング/ショートポジションを開くためのシグナルを示し、クロスはポジション決済のシグナルを示します。
このインディケータは2007年3月5日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
