Arrows&Curves

Extrapolatorは、時系列予測の分野における長期的な研究の結果です。このインディケータは、将来の価格の挙動を予測します。

A blue candle of BrainTrend1インディケータの青いローソク足はロングポジション、赤いローソク足はショートポジションを開けるシグナルです。

A Lime candle of BrainTrend2インディケータの石灰色のローソク足はロングポジション、マジェンタのローソク足はショートポジションを開けるシグナルです。

このインディケータは、ADXインディケータに基づいて市場参入シグナルを生成します。