2つのインジケータ iMA (移動平均、MA) に基づくEA。 クロスで、一定の距離から価格から戻り、レベルがブレイクしていることを期待しています。

厳密に定義された時間枠Ｄ１を使用したインジケータ iMA (移動平均、MA) の操作