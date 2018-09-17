コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

価格ロールバック - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
915
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
考案: スクリプタ

MQL5 コード提供:Vladimir Karputov.

木曜日から金曜日にのみトレードするトレーディングシステム。


インプット

  • Lots・ポジション・ボリューム (ロットサイズは裁量で設定し、ロットサイズを一定にしてトレード)
  • Stop Loss(ピプス単位)-SL の値
  • Take Profit(ピプス単位)-TP 値
  • Trailing Stop(ピプス単位)-トレーリング
  • Trailing Step(ピプス単位)-トレーリングのステップ
  • Corridor価格バンド
  • Day of week-曜日

デフォルトのインプットは、AUDUSD、M5、および "すべてのティックに基づいた実際のティック ":

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17066

