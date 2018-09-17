無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
価格ロールバック - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 915
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
考案: スクリプタ
MQL5 コード提供:Vladimir Karputov.
木曜日から金曜日にのみトレードするトレーディングシステム。
インプット
- Lots・ポジション・ボリューム (ロットサイズは裁量で設定し、ロットサイズを一定にしてトレード)
- Stop Loss(ピプス単位)-SL の値
- Take Profit(ピプス単位)-TP 値
- Trailing Stop(ピプス単位)-トレーリング
- Trailing Step(ピプス単位)-トレーリングのステップ
- Corridor価格バンド
- Day of week-曜日
デフォルトのインプットは、AUDUSD、M5、および "すべてのティックに基づいた実際のティック ":
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17066
BreakOut15
2つのインジケータ iMA (移動平均、MA) に基づくEA。 クロスで、一定の距離から価格から戻り、レベルがブレイクしていることを期待しています。JS-MA-Day
厳密に定義された時間枠Ｄ１を使用したインジケータ iMA (移動平均、MA) の操作
EES Hedger
このユーティリティは、現在のシンボルに対して裁量または別の EA によって開かれたポジションを追跡し、反対のポジションを開きます。 ポジションを開くと、OnTradeTransaction で追跡されます。レンコン2.0
芯を持つ完全なレンコンチャートインジケータ。 ティックサイズ、Pip サイズ、またはポイントを使用して構成します。