無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Price Channel - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1816
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
相場はしばしば値動きを加速させたり、減速させます。そのため、サポートラインとレジスタンスラインをまっすぐ引くことは容易ではありません。
プライスチャネルは、特定の期間の高値と安値から上限にバンドを形成します。
Price Channel indicator
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/44
Moving Average of Oscillator (OsMA)
移動平均オシレーター (OsMA) はオシレーターの差とそのスムージングされた値を表します。Ichimoku Kinko Hyo
一目均衡表は、市場のトレンドとサポート/レジスタンスの特徴が組み込まれており、買いと売りのシグナルを生成します。