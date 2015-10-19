コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Price Channel - MetaTrader 5のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1816
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

相場はしばしば値動きを加速させたり、減速させます。そのため、サポートラインとレジスタンスラインをまっすぐ引くことは容易ではありません。

プライスチャネルは、特定の期間の高値と安値から上限にバンドを形成します。

Price Channel indicator

Price Channel indicator

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/44

Moving Average of Oscillator (OsMA) Moving Average of Oscillator (OsMA)

移動平均オシレーター (OsMA) はオシレーターの差とそのスムージングされた値を表します。

Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku Kinko Hyo

一目均衡表は、市場のトレンドとサポート/レジスタンスの特徴が組み込まれており、買いと売りのシグナルを生成します。

Volumes Volumes

ボリュームは、取引量の変化に応じて、異なる色で取引量を表示します。

ZigZag ZigZag

ジグザグは、特定の天井と底の価格を線で結んでものです。