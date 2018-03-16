コードベースセクション
インディケータ

Candle_row - MetaTrader 5のためのインディケータ

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
この指標は、一方向のバーの連続したシーケンスを追跡し、これらのバーにマークを付けます。

この指標には、1つの方向にN個のローソク足が連続しているとユーザに通知するアラート機能があります。

アイディアの著者: Firetrade2013 Chirikov.

mCandle_row - メインウィンドウのみ

.

sCandle_row - サブウィンドウでのチャートを伴う

.


入力パラメータ

  • Font size arrow - フォントサイズ
  • Bull arrow candle - 強気の方向の色
  • Bear arrow candle - 弱気の方向の色
  • Cross arrow candle - 同時選の色
  • Alert - アラートを有効/無効にする
  • Count Candles - アラートの発動に必要な続いたローソク足の数

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19416

