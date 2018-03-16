無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Candle_row - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Vitaly Muzichenko
- ビュー:
- 1219
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、一方向のバーの連続したシーケンスを追跡し、これらのバーにマークを付けます。
この指標には、1つの方向にN個のローソク足が連続しているとユーザに通知するアラート機能があります。
アイディアの著者: Firetrade2013 Chirikov.
mCandle_row - メインウィンドウのみ
.
sCandle_row - サブウィンドウでのチャートを伴う
.
入力パラメータ
- Font size arrow - フォントサイズ
- Bull arrow candle - 強気の方向の色
- Bear arrow candle - 弱気の方向の色
- Cross arrow candle - 同時選の色
- Alert - アラートを有効/無効にする
- Count Candles - アラートの発動に必要な続いたローソク足の数
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19416
