ClockAnalog - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
GMT24時間表示のアナログ時計この時計は、グリニッジ標準時を表示し、または時間割によって取引所の状態を表します。
以下の取引所の状態が表示されます：
東京、シンガポール、上海、ドバイ、モスクワ、ヨハネスブルグ、ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト、リヤド、ニューヨーク、トロント、シカゴ、ウェリントン、シドニー。
夏時間・冬時間へ移行することは以下のように行われます。
- 3月の第2日曜日: ニューヨーク、トロント、シカゴ夏時間への移行
- 3月最後の日曜日: ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト夏時間への移行
- 4月の第1日曜日: ウェリントン、シドニー冬時間への移行
- 9月最後の日曜日: ウェリントン夏時間への移行
- 10月の第1日曜日: シドニー夏時間への移行
- 10月最後の日曜日: ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト冬時間への移行
- 11月の第1日曜日: ニューヨーク、トロント、シカゴ冬時間への移行
取引所の時間割 (stocktime.ruのサイトから取得された情報):
- 東京開始時間 — 0:00, 終了時間 — 6:00.
- シンガポール開始時間 — 1:00, 終了時間 — 9:00.
- 上海開始時間 — 1:30, 終了時間 — 7:00.
- ドバイ開始時間 — 6:00, 終了時間 — 10:00.
- モスクワ開始時間 — 6:00, 終了時間 — 14:45.
- ヨハネスブルグ開始時間 — 7:00, 終了時間 — 15:00.
- リヤド開始時間 — 8:00, 終了時間 — 12:30.
- ロンドン、チューリッヒ、フランクフルト冬時間: 開始時間 — 8:00, 終了時間 — 16:30. 夏時間: 開始時間 — 7:00, 終了時間 — 15:30.
- ニューヨーク、トロント、シカゴ冬時間: 開始時間 — 14:30, 終了時間 — 21:00. 夏時間: 開始時間 — 13:30, 終了時間 — 20:00.
- ウェリントン冬時間: 開始時間 — 22:00, 終了時間 — 04:45. 夏時間: 開始時間 — 21:00, 終了時間 — 03:45.
- シドニー冬時間: 開始時間 — 00:00, 終了時間 — 06:00. 夏時間: 開始時間 — 23:00, 終了時間 — 05:00.
時計はカラースキームが2つあります（白い背景色のチャートのため、または黒い背景色のチャートのため）。秒針の表示色とスタイルをお好みで設定できます。
移動する:
前面に表示する:
非表示にする:
デモモードはあらゆる日付のために開始時間および終了時間を表示できます。
ファイルの保存場所:
- ZIPファイル「ClockAnalog.zip」にBMP形式の画像が含まれます。このZIPファイルを 「Images 」フォルダに解凍しなければなりません。「Images 」フォルダ内に以下のサブフォルダを含む「ClockAnalog」フォルダがあるはずです。 /104 (32のファイル), /110 (36のファイル), /111 (34のファイル), /203 (36のファイル), /403 (36のファイル), /409 (32のファイル); 「ClockAnalog」ルートフォルダ内に5つのBMPファイルがあるはずです。
- すべてのMQHファイルを「/Include/ClockAnalog」フォルダへ移動しなければなりません。
- 「ClockAnalog.mq4」ファイルはどんなフォルダでも保存できます（例えば、「/Indicators/My」フォルダ）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13288
