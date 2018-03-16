無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Dtm - MetaTrader 5のためのインディケータ
>実際の著者: Finware.ru Ltd.
デジタルフィルタを使ったDRAW_FILLINGスタイルを持つオシレータ
図1 Dtm指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19399
