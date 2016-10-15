無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Stoch_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのメインストキャスティクスライン
Stoch_3HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1927
