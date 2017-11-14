Current Next Futures

スクリプトには、現在（直近）のFORTS先物を特定するための3つの独立した機能があります。

スクリプトのパラメータにはbrなどの先物の短い名前が指定されています。

このスクリプトは、前の、現在の、そして次の先物のフルネームを出力します。

これらの機能を使用すると、ストラテジーテスターと実際のアカウントの両方で、現在の先物を選択して取引するエキスパートアドバイザーを簡単に作成できます。