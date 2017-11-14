コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

Current Next Futures - MetaTrader 5のためのスクリプト

Sergey Chalyshev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1073
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

スクリプトには、現在（直近）のFORTS先物を特定するための3つの独立した機能があります。

スクリプトのパラメータにはbrなどの先物の短い名前が指定されています。

このスクリプトは、前の、現在の、そして次の先物のフルネームを出力します。

これらの機能を使用すると、ストラテジーテスターと実際のアカウントの両方で、現在の先物を選択して取引するエキスパートアドバイザーを簡単に作成できます。

Current Next Futures

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19141

Vortex Indicator System Vortex Indicator System

Vortex指標のシグナルに基づいた取引システム

通知アイコン 通知アイコン

Windowsのタスクバーにアイコンを作成し、テキストアラートを送信するためのライブラリです。このライブラリの使用は、MQLプログラムをより有益なものにするのに役立ちます。

SultonovのDifferential指標 SultonovのDifferential指標

ブルズパワーとベアーズパワーの平均値を表示します。

Flat Channel Flat Channel

このエキスパートアドバイザーはチャネル内で取引します。フラットなチャネルが見つかったり市場が減速したりすると、EAはチャネルの中断を予想して未決注文を出します。