記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Current Next Futures - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 1073
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
スクリプトには、現在（直近）のFORTS先物を特定するための3つの独立した機能があります。
スクリプトのパラメータにはbrなどの先物の短い名前が指定されています。
このスクリプトは、前の、現在の、そして次の先物のフルネームを出力します。
これらの機能を使用すると、ストラテジーテスターと実際のアカウントの両方で、現在の先物を選択して取引するエキスパートアドバイザーを簡単に作成できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19141
