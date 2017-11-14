ADX_Smoothed指標のDI+とDI-ラインの交差に基づいたセマフォシグナル指標

この指標は、各時間枠でユーザ定義RSI期間の値を含むテキストブロックを表示します。

この指標はZigzag2_R_channel指標チャネルを使用してブレークアウトシステムを実装し、価格がジグザグのピークを通って描画されたチャネルを通り抜けたときにアラートを生成し、プッシュ通知と電子メール通知を送信します。