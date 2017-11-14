コードベースセクション
Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
969
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPsychological 指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはPsychological.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

図1　Psychological_HTF指標

図1　Psychological_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18931

