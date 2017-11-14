コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Four_MA_Strength - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1189
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
実際の著者：David Honeywell

この指標は4つの移動平均線に基づいてトレンドの強さと方向を表示します。トレンドの上昇と下降には4つの値レベルが使用されます。これらの値はトレンドの強さを特定します。

図1　Four_MA_Strength指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18813

