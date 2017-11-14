無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Four_MA_Strength - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：David Honeywell
この指標は4つの移動平均線に基づいてトレンドの強さと方向を表示します。トレンドの上昇と下降には4つの値レベルが使用されます。これらの値はトレンドの強さを特定します。
図1 Four_MA_Strength指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18813
