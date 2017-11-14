無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_ForceTrend - MetaTrader 5のためのエキスパート
ForceTrend指標のシグナルに基づいた取引システムです。取引シグナルは、指標のバーの色が変わった場合に、バーが閉じるときに形成されます。
エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたForceTrend.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用してポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は検証では使用されませんでした。
図1 チャートでの約定の例
GBPUSD H4テスト結果（2015年）：
図2 テスト結果チャート
Mikahekin_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMikahekin指標Four_MA_Strength
この指標は4つの移動平均線に基づいてトレンドの強さと方向を表示します。
ForceTrend_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むForceTrend指標Mikahekin_System
この指標はMikahekin指標チャネルを使用してブレイクアウトシステムを実現します。