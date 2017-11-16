代码库部分
ForceTrend_HTF - MetaTrader 5脚本

在输入参数中带有时段选择选项的 ForceTrend 指标：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

本指标需要 ForceTrend.mq5 指标文件，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图 1. ForceTrend_HTF 指标

图 1. ForceTrend_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18819

