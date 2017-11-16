请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 ForceTrend 指标：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
本指标需要 ForceTrend.mq5 指标文件，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图 1. ForceTrend_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18819
Exp_ForceTrend
基于 ForceTrend 指标信号的交易系统。Mikahekin_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Mikahekin 指标。
Mikahekin_System
本指标使用了 Mikahekin 指标通道实现了一个突破系统。Trade in Channel
价格通道交易系统。