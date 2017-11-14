入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMikahekin指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標にはMikahekin.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

図1 Mikahekin_HTF指標