ポケットに対して
インディケータ

Mikahekin_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMikahekin指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはMikahekin.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

図1　Mikahekin_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18814

