Relative Strength Oscillator, или RSO — осцилляторная версия RSI. RSI популярен как сильный и точный индикатор. Это индексный показатель, он варьируется между 0 и 100. Мы использовали значения 70 и 30 как показатели для открытия новой позиции. Но для индикации более показательна симметрия, которая лучше подходит для сравнения. Осцилляторы обычно колеблются вокруг центральной линии, которая находится на нулевой отметке. RSO предназначен именно для этого. С RSO работа идет точно так же, как и с RSI, но из всех значений надо вычесть 50. Здесь за уровни перекупленности и перепроданности берутся значения 20 и -20.



Я добавил окраску баров для большей наглядности. Зеленые бары показывают рост RSO, а красные — снижение. Линии RSO или RSI не могут показать незначительные изменения, зато раскрашенные бары — могут. Например, если RSO выше 20, первый красный бар означает смену направления. Как можно видеть на иллюстрации, RSO с цветными барами более понятен с первого взгляда.



Рис. 1. Индикатор RSO



Последовательность из чередующихся зеленых и красных баров показывает, что мы должны ждать следующих движений для смены направления. Например, на рисунке ниже RSO находится возле значения 20 и начинает снижаться. Однако очередь из баров, окрашенных в разные цвета, — хороший индикатор того, что пока ничего делать не нужно.



Рис. 2. Последовательность из разноокрашенных баров на индикаторе RSO

Для разработки RSO я использовал исходный код RSI, написанный MetaQuotes.

