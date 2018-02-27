请观看如何免费下载自动交易
相对强弱振荡指标或者RSO是一个RSI版本的振荡指标，RSI 作为一个强大而准确的指标非常常用，. 它是一个指数指标，在0到100的范围内变化。我们一般参考 RSI 指标的数值70或者30, 然后再决定是否建立新的仓位。但是作为一个指标，对称性是更容易读取和更适合用于比较的。振荡指标通常有一个位于0.0点的中心线，并且围绕着中心线上下摇摆，RSO 就是当这个角色的。使用 RSO，一切都和以前使用RSI一样, 就是减去了 50。现在是使用20和-20来表示超买和超卖区域了。
我加上了彩色的柱，只是使它更加清晰。绿色柱表示了RSO的增长而红色柱显示了下降。RSO 或者 RSI 曲线不能显示小的变化，而彩色柱就可以。例如，当RSO超过20的时候，第一个红色柱就显示出方向的改变，您可以看到，有柱形的RSO只要看一眼就更容易理解。
图1. RSO 指标
连续的绿色/红色柱表示我们应当多等一段时间等到方向改变，在下面显示的图片中，RSO 在20左右开始下降，没有柱的提醒，我们可能会建立一个卖出仓位，而连续的相反颜色的柱是对我们进行提醒的好指标，提醒我们最好什么都不做。
图 2. RSO 连续的颜色变化
我使用 MetaQuotes RSI 指标的源代码作为基础，重新编写的 RSO 的代码。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/18818
