代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RSO, 相对强弱振荡指标 - MetaTrader 5脚本

Reza Anvari | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1398
等级:
(28)
已发布:
RSO.mq5 (5.29 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

相对强弱振荡指标或者RSO是一个RSI版本的振荡指标，RSI 作为一个强大而准确的指标非常常用，. 它是一个指数指标，在0到100的范围内变化。我们一般参考 RSI 指标的数值70或者30, 然后再决定是否建立新的仓位。但是作为一个指标，对称性是更容易读取和更适合用于比较的。振荡指标通常有一个位于0.0点的中心线，并且围绕着中心线上下摇摆，RSO 就是当这个角色的。使用 RSO，一切都和以前使用RSI一样, 就是减去了 50。现在是使用20和-20来表示超买和超卖区域了。

我加上了彩色的柱，只是使它更加清晰。绿色柱表示了RSO的增长而红色柱显示了下降。RSO 或者 RSI 曲线不能显示小的变化，而彩色柱就可以。例如，当RSO超过20的时候，第一个红色柱就显示出方向的改变，您可以看到，有柱形的RSO只要看一眼就更容易理解。

图1. RSO 指标

图1. RSO 指标

连续的绿色/红色柱表示我们应当多等一段时间等到方向改变，在下面显示的图片中，RSO 在20左右开始下降，没有柱的提醒，我们可能会建立一个卖出仓位，而连续的相反颜色的柱是对我们进行提醒的好指标，提醒我们最好什么都不做。

图 2. RSO 连续的颜色变化

图 2. RSO 连续的颜色变化

我使用 MetaQuotes RSI 指标的源代码作为基础，重新编写的 RSO 的代码。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/18818

MA Zigzag 趋势 MA Zigzag 趋势

另一个基于 SMA 指标极值点的之字转向(ZigZag)趋势指标。

RSI 趋势指标 RSI 趋势指标

一个基于 RSI 变化的趋势指标。

拉盖尔带 拉盖尔带

拉盖尔过滤指标的一个变体。

RSI 的拉盖尔带 RSI 的拉盖尔带

拉盖尔带在 RSI 上的 "实验"。