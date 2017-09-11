このインジケーターは、 Color_PEMA_Envelopes_Digitチャネルを使用したシステムを実装します。

価格がグレーのチャンネルを抜けると、ローソク足の色がトレンドの方向に対応する色に変わります。 アクアマリンは、資産の成長に使用され、黄色は下落を意味します。 明るい色は、ローソク足のトレンド方向と方向の一致を表します。 暗い色はロウソクの方向がトレンドに反対している状況に対応しています。

このインジケーターは、SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します (< terminal_data_folder > \MQL5\Include にコピー)。 クラスの詳細な説明は、「追加のバッファを使用せずに中間計算の価格シリーズを平均化する」を参照してください。

図1. Color_PEMA_Envelopes_Digit_System