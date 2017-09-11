トレーディング戦略: 選択した時間間隔で高値/安値のブレイクアウト。

Boa_ZigZag の天井とトラフに基づくチャネル

Zigzag2_R_Color インジケーターの天井とトラフに基づくチャネル。

メソッドチェーンを使用して、params をすばやく追加し、コード行を MqlParams するコンテナクラスです。