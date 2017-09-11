無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZag_channel - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1316
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ジグザグインジケーターの天井とトラフに基づくチャネル。
図1. ZigZag_channel インジケーター
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18649
Boa_ZigZag_channel
Boa_ZigZag の天井とトラフに基づくチャネルNevalyashka_BreakdownLevel
トレーディング戦略: 選択した時間間隔で高値/安値のブレイクアウト。
Zigzag2_R_channel
Zigzag2_R_Color インジケーターの天井とトラフに基づくチャネル。CMqlParams
メソッドチェーンを使用して、params をすばやく追加し、コード行を MqlParams するコンテナクラスです。