喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Color_QEMA_Digit - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1426
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一个四重 EMA 平均的移动平均。. 它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。小数点位数在输入变量中设置 Digit:
input uint Digit=3; //需要的小数位数
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。
图 1. Color_QEMA_Digit 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18489
