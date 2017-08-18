一个四重 EMA 平均的移动平均。. 它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。小数点位数在输入变量中设置 Digit:

input uint Digit=3;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。

图 1. Color_QEMA_Digit 指标