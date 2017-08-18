代码库部分
Color_QEMA_Digit - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1426
(16)
Color_QEMA_Digit.mq5 (20.88 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
一个四重 EMA 平均的移动平均。. 它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。小数点位数在输入变量中设置 Digit:

input uint Digit=3; //需要的小数位数

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。

图 1. Color_QEMA_Digit 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18489

