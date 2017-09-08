金融資産の買わまたは売られ過ぎの状態の度合いを示す1つのウィンドウの2つのヒストグラム。

Exp_ColorXMUV_Tm EAは、ColorXMUV MA シグナルに基づいており、固定トレード時間間隔を設定する可能性を提供します。