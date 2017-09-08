無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NRTR_ATR_STOP_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 889
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つNRTR_ATR_STOPインジケーター。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)
インジケーターに正しい動作をさせるには、コンパイル済みの NRTR_ATR_STOP .mq5 インジケーターファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators. に配置します。
図1. インジケーター NRTR_ATR_STOP_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18436
DeltaForce
金融資産の買わまたは売られ過ぎの状態の度合いを示す1つのウィンドウの2つのヒストグラム。Exp_ColorXMUV_Tm
Exp_ColorXMUV_Tm EAは、ColorXMUV MA シグナルに基づいており、固定トレード時間間隔を設定する可能性を提供します。
2つの iMA のクロス
2つの iMAs (移動平均) のクロスオーバーは、1つのより多くの iMA (移動平均) フィルターとして使用されます。 ロット: マニュアルまたはバランスのリスク%。 ストップ、相場または指値オーダー。 EA はまた、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップを設定します。exp_Amstell-SL
EA は、最終ポジションのオープン価格が現在の価格より高い場合に買いします。