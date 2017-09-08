無料でロボットをダウンロードする方法を見る
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つRBVI_Histogramインジケーター。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)
インジケーターに正しい動作をさせるには、コンパイル済みの RBVI_Histogram .mq5 インジケーターファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators. に追加します。
図1. RBVI_Histogram_HTF インジケーター
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18427
