ポケットに対して
インディケータ

RBVI_Histogram_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
831
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つRBVI_Histogramインジケーター。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)

インジケーターに正しい動作をさせるには、コンパイル済みの RBVI_Histogram .mq5 インジケーターファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators. に追加します。

図1. RBVI_Histogram_HTF インジケーター

図1. RBVI_Histogram_HTF インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18427

