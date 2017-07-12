und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
H_L_ - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor: unbekannt
Der umgezeichnete Kanal, der zwei oberen und unteren Grenzen hat, mit dem Algorithmus, der mit dem Algorithmus des Zickzackes ähnlich ist.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql5.com 14.09.2007 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator H_L_
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18426
