CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

H_L_ - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
849
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
H_L_.mq5 (24.35 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor: unbekannt

Der umgezeichnete Kanal, der zwei oberen und unteren Grenzen hat, mit dem Algorithmus, der mit dem Algorithmus des Zickzackes ähnlich ist.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql5.com 14.09.2007 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator H_L_

in Abb.1. Der Indikator H_L_

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18426

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm Exp_ColorJFatl_Digit_Tm

Der Experte Exp_ColorJFatl_Digit_Tm wurde aufgrund der Signalen des Movings ColorJFatl_Digit erstellt, mit der Möglichkeit der festen Fixierung des vorübergehenden Handels-Bereichs.

PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF

Der Indikator PercentageCrossoverChannel_Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

RBVI_Histogram_HTF RBVI_Histogram_HTF

Der Indikator RBVI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_ColorXMUV_Tm Exp_ColorXMUV_Tm

Der Experte Exp_ColorXMUV_Tm wurde aufgrund der Signalen des Movings ColorXMUV erstellt, mit der Möglichkeit der festen Fixierung des vorübergehenden Handels-Bereichs.