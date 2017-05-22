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Индикаторы

H_L_ - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2188
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Неизвестен

Перерисовывающийся канал, имеющий по две верхние и нижние границы, с алгоритмом, похожим на алгоритм зигзага.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.09.2007.

Рис.1. Индикатор H_L_

Рис.1. Индикатор H_L_

PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF

Индикатор PercentageCrossoverChannel_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_PercentageCrossoverChannel_System Exp_PercentageCrossoverChannel_System

Торговая система, построенная на сигналах индикатора PercentageCrossoverChannel_System.

RBVI_Histogram_HTF RBVI_Histogram_HTF

Индикатор RBVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm Exp_ColorJFatl_Digit_Tm

Эксперт Exp_ColorJFatl_Digit_Tm на основе сигналов мувинга ColorJFatl_Digit с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.