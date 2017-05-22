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Перерисовывающийся канал, имеющий по две верхние и нижние границы, с алгоритмом, похожим на алгоритм зигзага.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.09.2007.

Рис.1. Индикатор H_L_