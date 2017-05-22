Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
H_L_ - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2188
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: Неизвестен
Перерисовывающийся канал, имеющий по две верхние и нижние границы, с алгоритмом, похожим на алгоритм зигзага.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.09.2007.
Рис.1. Индикатор H_L_
PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF
Индикатор PercentageCrossoverChannel_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_PercentageCrossoverChannel_System
Торговая система, построенная на сигналах индикатора PercentageCrossoverChannel_System.
RBVI_Histogram_HTF
Индикатор RBVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorJFatl_Digit_Tm
Эксперт Exp_ColorJFatl_Digit_Tm на основе сигналов мувинга ColorJFatl_Digit с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.