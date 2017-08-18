请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: 未知
有两条上下边界的重绘的通道，它的算法类似于之字转向(ZigZag)。
本指标最初是使用 MQL4 语言开发，并且于2007年9月14日发布在代码库中。
图 1. H_L_ 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18426
Exp_ColorJFatl_Digit_Tm
Exp_ColorJFatl_Digit_Tm EA交易是基于 ColorJFatl_Digit 指标信号的，并且它可以设置严格的交易时间段。PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 PercentageCrossoverChannel_Cloud 指标。
RBVI_Histogram_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 RBVI_Histogram 指标。Exp_ColorXMUV_Tm
Exp_ColorXMUV_Tm EA交易是基于 ColorXMUV MA 信号的，并且可以设置在固定的时间段内进行交易。