標準偏差チャネル MT5

このインジケーターは、標準偏差チャネルを描画するように設計されています。

MT5 は、MT5メニュー (挿入-> オブジェクト-> チャンネル-> StdDev チャンネル) の標準偏差チャネルのツールを提供します。

このインジケーターは、より使いやすく、同じ効果があります。