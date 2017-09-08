無料でロボットをダウンロードする方法を見る
標準偏差チャネル MT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケーターは、標準偏差チャネルを描画するように設計されています。
MT5 は、MT5メニュー (挿入-> オブジェクト-> チャンネル-> StdDev チャンネル) の標準偏差チャネルのツールを提供します。
このインジケーターは、より使いやすく、同じ効果があります。
