コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

標準偏差チャネル MT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Ziheng Zhuang | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1761
評価:
(38)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Indicators\
StandardDeviationChannel.mq5 (6.59 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインジケーターは、標準偏差チャネルを描画するように設計されています。

MT5 は、MT5メニュー (挿入-> オブジェクト-> チャンネル-> StdDev チャンネル) の標準偏差チャネルのツールを提供します。

このインジケーターは、より使いやすく、同じ効果があります。

標準偏差チャネル MT5

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18330

フラクタル最小距離 フラクタル最小距離

EA のトレードは、フラクタルインジケータに基づいています。 ロット計算: 自由マージンの割合。

CandleRange_HTF CandleRange_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ CandleRange インジケーター。

Pipso Pipso

このEA は指定された時間間隔でトレードを行います。 特定の数のバー内の高値と安値を考慮します。 このEA は、"not enough money" エラーに対するプロテクトがあります。

Exp_PercentageCrossoverChannel_System Exp_PercentageCrossoverChannel_System

トレーディングシステムは、PercentageCrossoverChannel_System インジケーターシグナルに基づいています。