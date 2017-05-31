無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Total_Power_Indicator_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
セマフォー矢印の形のTotal Power指標で、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。
図1 Total_Power_Indicator_Signal
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18156
TotalPowerIndicatorX
Total Power指標で、指標値は0~100の範囲内に設定されます。ピアノ
各時間枠の最後の3つのバーに、強気であれば「1」、弱気であれば「0」の適切な値を表示します。
SHA512 + HMAC
多くのトレーダーは、MetaTraderから直接BTC-e取引所と作業することに興味をもっていいます。取引所APIでは、パラメータの有効性を確認したデータをHMAC-SHA512経由で送信する必要があります。このクラスでは、SHA512アルゴリズムとHMAC計算が実装されています。Exp_Kolier_SuperTrend_X2
これは、2つのKolier_SuperTrend指標のシグナルに基づくトレンド取引システムです。