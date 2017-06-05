在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXMUV 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

为了使指标能够正确工作，把编译好的 ColorXMUV.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。

图1. ColorXMUV_HTF 指标