在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXMUV 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

为了使指标能够正确工作，把编译好的 ColorXMUV.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。

图1. ColorXMUV_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18092

