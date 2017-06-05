请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXMUV 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
为了使指标能够正确工作，把编译好的 ColorXMUV.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。
图1. ColorXMUV_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18092
平均真实范围 (数字型)
这个平均真实范围 (ATR) 指标在图表上以文字形式显示来自其他时段的指标值数值形式。ColorXMUV
根据 Demark 的 "每日范围投射(Daily Range Projections)"方法画出的移动平均。
XFatlXSatlCloud_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XFatlXSatlCloud 指标。自定义移动平均水平
这是一个移动平均指标，可以在代码中指定两个水平值。