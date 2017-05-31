無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CandleDifference - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：Il Anokhin
この指標は、現在のローソク足の始値に対するパーセンテージとして価格の変化を表示します。チャート上に最大8組をチャートコメントとして表示できます。ローソク足の時間枠は選択可能です。
このコ―ドは元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2012年8月23日に公開されました。
図1 CandleDifference指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18083
音声アラートエントリーアウト
ポジションが決済されたときに音声を再生します。CloseOrdersBySymbolByType
このスクリプトは、設定で指定された型の現在の銘柄のすべての注文を削除します。
CandleDifference_Obj
この指標は、現在のローソク足の始値に対するパーセンテージとして価格の変化を表示します。iFreeNumFractals
この指標は任意の次元のフラクタルを検出します。