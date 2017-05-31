コードベースセクション
インディケータ

CandleDifference - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：Il Anokhin

この指標は、現在のローソク足の始値に対するパーセンテージとして価格の変化を表示します。チャート上に最大8組をチャートコメントとして表示できます。ローソク足の時間枠は選択可能です。

このコ―ドは元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2012年8月23日に公開されました。

図1　CandleDifference指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18083

