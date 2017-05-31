無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：Il Anokhin
この指標は、現在のローソク足の始値に対するパーセンテージとして価格の変化を表示します。チャートに追加されたグラフィカルオブジェクトとして最大8組のチャートを表示できます。ローソク足の時間枠は選択可能です。
このコ―ドは元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2012年8月23日に公開されました。
図1 CandleDifference_Obj指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18084
