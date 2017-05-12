CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

CandleDifference_Obj - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor: Il Anokhin

Der Indikator zeigt die Perisänderung in Prozent hinsichtlich des Eröffnungspreises der aktuellen Kerze. Es ist möglich, bis zu 8 Währungspaare als grafische Objekte auf dem Chart darzustellen. Man kann den Zeitrahmen der Kerze auswählen.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 23.08.2012 in Code Base на mql4.com veröffentlicht.

Abb.1. Der CandleDifference_Obj Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18084

