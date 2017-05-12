und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CandleDifference_Obj - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 924
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor: Il Anokhin
Der Indikator zeigt die Perisänderung in Prozent hinsichtlich des Eröffnungspreises der aktuellen Kerze. Es ist möglich, bis zu 8 Währungspaare als grafische Objekte auf dem Chart darzustellen. Man kann den Zeitrahmen der Kerze auswählen.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 23.08.2012 in Code Base на mql4.com veröffentlicht.
Abb.1. Der CandleDifference_Obj Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18084
Der Indikator zeigt die Perisänderung in Prozent hinsichtlich des Eröffnungspreises der aktuellen Kerze.Sound Alert Entry Out
Beim Schließen einer Position ertönt ein Signal.
Der Indikator ermittelt Fraktale jeder Dimension.Exp_TrailingStop
Der Expert Advisor verschiebt Trailing Stops aller Positionen auf dem aktuellen Symbol.