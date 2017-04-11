Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CandleDifference_Obj - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2313
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: Il Anokhin
Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи. Доступно до 8 валютных пар для отображения на графике в виде графических объектов, размещённых на графике. Возможен выбор таймфрейма свечи.
Впервые этот код был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.08.2012.
Рис.1. Индикатор CandleDifference_Obj
CandleDifference
Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.CloseOrdersBySymbolByType
Скрипт удаляет все ордера, фиксированного во входных настройках типа, по текущему символу.
iFreeNumFractals
Индикатор находит фракталы любой размерности.Exp_TrailingStop
Эксперт двигает трейлинстопы всех позиций по текущему символу.