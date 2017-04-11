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Индикаторы

CandleDifference_Obj - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2313
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Il Anokhin

Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи. Доступно до 8 валютных пар для отображения на графике в виде графических объектов, размещённых на графике. Возможен выбор таймфрейма свечи.

Впервые этот код был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.08.2012.

Рис.1. Индикатор CandleDifference_Obj

Рис.1. Индикатор CandleDifference_Obj

CandleDifference CandleDifference

Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.

CloseOrdersBySymbolByType CloseOrdersBySymbolByType

Скрипт удаляет все ордера, фиксированного во входных настройках типа, по текущему символу.

iFreeNumFractals iFreeNumFractals

Индикатор находит фракталы любой размерности.

Exp_TrailingStop Exp_TrailingStop

Эксперт двигает трейлинстопы всех позиций по текущему символу.