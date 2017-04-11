Реальный автор: Il Anokhin

Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи. Доступно до 8 валютных пар для отображения на графике в виде графических объектов, размещённых на графике. Возможен выбор таймфрейма свечи.

Впервые этот код был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.08.2012.

Рис.1. Индикатор CandleDifference_Obj