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Индикаторы

CandleDifference - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2136
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Il Anokhin

Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи. Доступно до 8 валютных пар для отображения на графике в виде комментария к графику. Возможен выбор таймфрейма свечи.

Впервые этот код был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.08.2012.

Рис.1. Индикатор CandleDifference

Рис.1. Индикатор CandleDifference

CloseOrdersBySymbolByType CloseOrdersBySymbolByType

Скрипт удаляет все ордера, фиксированного во входных настройках типа, по текущему символу.

CloseAllOrders CloseAllOrders

Скрипт удаляет все отложенные ордера по всем символам одновременно.

CandleDifference_Obj CandleDifference_Obj

Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.

iFreeNumFractals iFreeNumFractals

Индикатор находит фракталы любой размерности.