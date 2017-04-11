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CandleDifference - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Il Anokhin
Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи. Доступно до 8 валютных пар для отображения на графике в виде комментария к графику. Возможен выбор таймфрейма свечи.
Впервые этот код был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.08.2012.
Рис.1. Индикатор CandleDifference
CloseOrdersBySymbolByType
Скрипт удаляет все ордера, фиксированного во входных настройках типа, по текущему символу.CloseAllOrders
Скрипт удаляет все отложенные ордера по всем символам одновременно.
CandleDifference_Obj
Индикатор, показывающий изменение цены в процентах относительно цены открытия текущей свечи.iFreeNumFractals
Индикатор находит фракталы любой размерности.