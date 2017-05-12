Echter Autor: Il Anokhin

Der Indikator zeigt die Perisänderung in Prozent hinsichtlich des Eröffnungspreises der aktuellen Kerze. Es ist möglich, bis zu 8 Währungspaare als Kommentar auf dem Chart anzuzeigen. Man kann den Zeitrahmen der Kerze auswählen.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 23.08.2012 in Code Base на mql4.com veröffentlicht.

Abb.1. Der CandleDifference Indikator