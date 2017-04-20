Индикатор волатильности (VQ) Стридсмана (Томас Стридсман — разработчик этого индикатора, и код этой версии написан так же, как в оригинальном индикаторе, а не как во множестве вариаций на его тему) в виде гистограммы.



Эта версия, в отличие от "регулярной", строит только одно значение: