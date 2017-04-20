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Volatility Quality Stridsman (histo) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор волатильности (VQ) Стридсмана (Томас Стридсман — разработчик этого индикатора, и код этой версии написан так же, как в оригинальном индикаторе, а не как во множестве вариаций на его тему) в виде гистограммы.
Эта версия, в отличие от "регулярной", строит только одно значение:
- гистограмма, показывающая кратковременное направление наклона VQ
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18049
Сглаживающий фильтр с использованием стандартного отклонения для придания свойства адаптивности.Averages rainbow
Строит на основном графике до 256 скользящих средних.
Анализ баров, у которых время открытия (час и минута) равняется времени открытия текущего бара.SHA512 + HMAC
Многие интересуются нативной работой с биржей BTC-e непосредственно из МТ. В API биржи требуется отправлять данные с подтверждением валидности параметров через HMAC-SHA512 В данном классе реализован алгоритм расчета SHA512 и HMAC