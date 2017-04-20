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Индикаторы

Volatility Quality Stridsman (histo) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2773
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Индикатор волатильности (VQ) Стридсмана (Томас Стридсман — разработчик этого индикатора, и код этой версии написан так же, как в оригинальном индикаторе, а не как во множестве вариаций на его тему) в виде гистограммы.

Эта версия, в отличие от "регулярной", строит только одно значение:

  • гистограмма, показывающая кратковременное направление наклона VQ


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18049

Smoother std adaptive Smoother std adaptive

Сглаживающий фильтр с использованием стандартного отклонения для придания свойства адаптивности.

Averages rainbow Averages rainbow

Строит на основном графике до 256 скользящих средних.

Statistics Statistics

Анализ баров, у которых время открытия (час и минута) равняется времени открытия текущего бара.

SHA512 + HMAC SHA512 + HMAC

Многие интересуются нативной работой с биржей BTC-e непосредственно из МТ. В API биржи требуется отправлять данные с подтверждением валидности параметров через HMAC-SHA512 В данном классе реализован алгоритм расчета SHA512 и HMAC