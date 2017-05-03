代码库部分
Stridsman 波动质量(柱形图) - MetaTrader 5脚本

Stridsman 波动质量指标 (Thomas Stridsman 是指标的发明者，这个版本的编写方式和最初版本一样，和常用的一些变体不同) — 柱形图版本.

这个版本和通常的版本不同，只画出一个值:

  • 柱形图指出了VQ斜坡的短期方向。


