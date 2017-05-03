请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Stridsman 波动质量指标 (Thomas Stridsman 是指标的发明者，这个版本的编写方式和最初版本一样，和常用的一些变体不同) — 柱形图版本.
这个版本和通常的版本不同，只画出一个值:
- 柱形图指出了VQ斜坡的短期方向。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/18049
MetaCOT 2 CFTC 工具箱 (指标集) MT5
MetaCOT 2 CFTC 工具箱指标是一系列 MetaCOT 2 指标，提供了对 CFTC 报告的访问，MetaCOT 2 支持 COT, 分散性 COT, TFF 和 CIT 报告。它可以直接在 MetaTrader 终端上画出 COT 图表。所有的指标都有源代码，并且任何人都可以使用它们来创建他们自己的交易系统。Cronex T RSI BBSW
用于 MetaTrader 5 的 Cronex T RSI BBSW 指标。