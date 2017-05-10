無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorKeltnerCandles - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
この指標は、ケルトナーチャンネルを使用し、トレンドの強さと方向に応じてローソク足を異なる色で色付けをします。
指標は、入力での偏差の値が異なる5つの対称ケルトナーチャネルに基づいています。偏差の大きいチャンネルが壊れると、ローソク足は明るい色で着色されます。上昇市場では緑と石灰の色合い、下降市場では赤とピンクとブラウンの色合いが使用されます。
指標には、5つの偏差レベルとトレンド表示のための10色が使用されています。最も低い偏差レベルのブレークアウトがない場合、ローソク足の色は変化しません。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化をご覧ください。
図1 ColorKeltnerCandles指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17842
