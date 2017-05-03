代码库部分
EA

Exp_SSL - MetaTrader 5EA

Exp_SSL EA交易是基于 SSL 指标信号的，当柱关闭时，如果指标颜色有改变，就生成交易信号。

本 EA 交易需要编译好的指标文件 SSL.ex5 才能正确运行，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件可以用在提供非零点差以及在建立仓位的同时设置止损和获利选项的经济商，您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms.

默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表上交易的实例

在 2015 年 EURUSD H8 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17844

