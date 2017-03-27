Este indicador colorea las velas en diferentes colores dependiendo de la fuerza y la dirección de la tendencia, usando para eso los canales de Keltner.

El indicador se basa en cinco canales simétricos de Keltner, con diferentes valores de los parámetros de entrada para la desviación. Cuando el canal con el valor de la desviación más grande se rompe, el coloreo de las velas es más brillante. Para el mercado en alza se utilizan los matices de colores verde y verde claro claro, y para los mercados bajistas, se usan los colores rojo, rosado y marón.

En total, se utilizan cinco niveles de desviación y diez colores para visualizar la tendencia. Si no hay ruptura del nivel más débil de la desviación, las velas no se colorean y tienen el color habitual.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador ColorKeltnerCandles‌