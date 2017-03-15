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Индикаторы

ColorKeltnerCandles - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2530
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Этот индикатор окрашивает свечи в разные цвета в зависимости от силы и направления тренда, используя для этого каналы Келтнера.

В основе индикатора - пять симметричных каналов Келтнера с разными значениями входных параметров девиации. Пробой канала с большим значением девиации приводит к более яркой раскраске свечи. Для растущего рынка задействованы оттенки зелено-салатовых цветов, а для падающих красно-розово-коричневых.

Всего использовано пять уровней отклонений и десять цветов для отображения тренда. При отсутствии пробоя самого слабого уровня девиации свечи не окрашиваются и имеют обычную расцветку.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorKeltnerCandles‌

Рис.1. Индикатор ColorKeltnerCandles‌

Exp_SSL Exp_SSL

Торговая система с использованием сигналов индикатора SSL.

SSL_HTF SSL_HTF

Индикатор SSL с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Schaff trend cycle с регулируемым сглаживанием Schaff trend cycle с регулируемым сглаживанием

Schaff trend cycle с регулируемым сглаживанием.

Quantile bands - 1.5 Quantile bands - 1.5

Новая версия индикатора Quantile bands.