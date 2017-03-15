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ColorKeltnerCandles - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор окрашивает свечи в разные цвета в зависимости от силы и направления тренда, используя для этого каналы Келтнера.
В основе индикатора - пять симметричных каналов Келтнера с разными значениями входных параметров девиации. Пробой канала с большим значением девиации приводит к более яркой раскраске свечи. Для растущего рынка задействованы оттенки зелено-салатовых цветов, а для падающих красно-розово-коричневых.
Всего использовано пять уровней отклонений и десять цветов для отображения тренда. При отсутствии пробоя самого слабого уровня девиации свечи не окрашиваются и имеют обычную расцветку.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorKeltnerCandles
Торговая система с использованием сигналов индикатора SSL.SSL_HTF
Индикатор SSL с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Schaff trend cycle с регулируемым сглаживанием.Quantile bands - 1.5
Новая версия индикатора Quantile bands.